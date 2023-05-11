Erdoğan: Kızılay çadır satma işine giremez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da ‘’Gençlerle Söyleşi’’ programına katıldı.

Erdoğan, buradaki açıklamalarında şunlara değindi:

- Selo Diyarbakır'da 51 kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bir siyasetçidir. 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan birisi sokakta elini kolunu sallayarak mı gezsin?

- İddia edildiği gibi cezaevinde bol miktarda gazeteci yok. Bunlar yalan. Bunları iddia edenlere soruyoruz kimmiş bunlar söyleyin bilelim.

- (Kılıçdaroğlu'na) Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar borç taahhütü almış. Tefeciden borç alınır mı? Biz kendi kaynaklarımızla yolumuza devam ediyoruz.

- İnşallah artık biz yurt dışına doğal gazda da petrolde de muhtaç olmayacağız.

- (Temel gıda ürünlerine zam yapanlara) Bunları yargıda terleteceğiz.

- 10 11 tane bunlarda büyükşehir belediyesi var. Acaba bunlar söylediklerinin hangilerini bu belediyelerde yaptı.

- Seçim sonrası inşallah TCG Anadolu'nun bir büyüğünü yapmak suretiyle mavi denizlerde Barbaros Hayrettin'leri çok daha güçlü hale getireceğiz.

- Bu konu beni de ciddi üzmüştür. Kızılay çadır satma işine giremez. Süratle yanlışı düzeltmesi gerekir. Biz Kızılay'ı çadır üretiminde aktif hale gelmesi için teşvik ettik. Çadır dendiği zaman en ufak sıkıntısının olmaması gerekir.

- Biz tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet diyoruz. Kılıçdaroğlu, teröristi arkasına alıyor. Arkamızda bu var diyor.

- Gençlere yönelik ne yaptıysak biz yaptık. Önümüzdeki dönemde öğrencilerimize her türlü desteği sağlayacak yine biziz. Bunlar yalandan başka bir şey üretmedi.