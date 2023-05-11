CHP'den memur maaşı tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuzda en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı vaadini açıkladı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan da, Erdoğan’ın açıklamasını sosyal medya hesabından alıntılayarak tepki gösterdi.

Özkan'ın paylaşımı şöyle:

“Kılıçdaroğlu geçen hafta, iktidarımızda en düşük memur maaşı asgari ücretin 2,5 katı olacak, yani net 21 bin 265 TL olacak demişti. Erdoğan yine taklit etti. Kılıçdaroğlu doğruyu söyler, kaynağı halk için kullanır. Teşekkürler Kılıçdaroğlu.”