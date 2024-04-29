Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi 2 Mayıs'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel 2 Mayıs Perşembe günü görüşecek.
Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyon sonrası, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmişti.
Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorular üzerine Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yapmıştı.