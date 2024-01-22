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Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, "Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun." dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, "Ülkemiz tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığın yolda sana başarılar diliyorum." dedi.

Erdoğan, "Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun." diye konuştu.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık." ifadelerini kullandı.

 

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