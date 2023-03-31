Erdoğan'dan adaylık itirazlarına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Amacımız, 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir." dedi.

Erdoğan, "Türkiye genelinde riskli binaların dönüşümü ile ilgili kapsamlı hazırlık yapıyoruz." açıklaması yaptı.

Konuşmasında seçim gündemine de değinen Erdoğan, "Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı adaylığına yapılan itirazlara tepki göstererek, "Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar, 'Anayasa Mahkemesine gidiyoruz.' Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.