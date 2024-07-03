Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları: Kanada Büyükelçiliği'ne Can Dizdar atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan atama kararları ile Kanada nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Can Dizdar atandı.

Karar ile birlikte Ticaret Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı!na Adil Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı!nda açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Sıdık Akkılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı!nda açık bulunan İş Müfettişliğine Tuğba Yiğit ve Hüseyin Kasay, Diyanet İşleri Başkanlığı!nda açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliklerine, Musa Coşkun, Hüseyin Küçük, Abdullah Refik Acar, Osman İyişenyürek ve İbrahim Noğman atandı.

Üst kademe kamu yöneticiliklerine 25 yeni atama

Ayrıca karara göre Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Hülya Yavuz, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Can Yıldız ve aynı bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Gökçen Aygün görevlerinden alındı.

Ticaret Bakanlığı'na 9, Dışişleri Bakanlığı'na 6, Milli Savunma Bakanlığı'na 4, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 3, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 2, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 1 olmak üzere toplamda 25 üst kademe kamu yöneticisi atanırken, çeşitli kurumların yönetim kurumları üyeliklerine 18 kişi atandı.