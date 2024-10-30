Erdoğan'dan Bahçeli'nin Öcalan çıkışına yanıt: Cesur çıkışıyla istikamet çizdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Dün bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümüydü. Cumhuriyet Bayramı'nı 85 milyon olarak hep beraber coşkuyla kutladık. Yurt dışındaki temsilciliklerimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 29 Ekim sevinci çeşitli tören ve etkinliklerle büyük bir gururla yaşandı.

Dış misyonlarımıza gelerek veya mesaj göndererek bayram sevincimizi paylaşan herkese, tüm liderlere buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Bu vesileyle Milli Mücadele'nin şehit ve gazilerini, tarihimiz boyunca vatan savunmasında kahramanca çarpışan tüm şehitlerimizi, tüm yiğit gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum.

GÖKBEY'in ilkini törenle Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim ettik

Geçen hafta Cumhuriyetimizin en büyük kazanımlarından en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik alçakça bir terör saldırısı oldu. Bu saldırıda şehit düşen kardeşlerimize de Cenabı Allah'tan rahmetler diliyorum. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun diyorum. Tedavisi devam eden yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Dün TUSAŞ'ımızı ziyaret ettik. Çalışanlarımızla kucaklaştık. Taziyelerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi bizzat ilettik. TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli milli helikopterimiz T625 GÖKBEY'in ilkini törenle Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim ettik.

2026 yılı içinde toplam 20 adet GÖKBEY'in teslimatını gerçekleştireceğiz

Yıl sonu gelmeden 2 addet GÖKBEY'i daha Jandarmamıza teslim etmiş olacağız. Ayrıca 2026 yılı içinde toplam 20 adet GÖKBEY helikopterimizin farklı kurumlarımıza teslimatını gerçekleştireceğiz.

TUSAŞ çalışanlarımızı kalleş terör saldırısına rağmen her zamankinden daha inançlı, daha azimli, daha bilenmiş gördüm. Özgüvenleri fevkalade yüksekti. Gözlerinde tam anlamıyla bir adanmışlık duygusu vardı. TUSAŞ'taki kardeşlerimin bizzat kendi ifadeleriyle hainlere rağmen daha fazla üreterek, daha fazla çalışarak şehit arkadaşlarının ruhlarını şad etmeyi sürdüreceklerine inanıyorum. İnşallah bizler de bu fevkalade önemli gayretlerinde TUSAŞ'ımızın ve savunma sanayii kuruluşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyet; belli bir şahsın, kitlenin, zümrenin, mezhebin, etnik kökenin değildir

Çatısı altında bulunduğumuz bu aziz Meclis 23 Nisan 1920'de Ankara'da faaliyetlerine başlamış, Kurtuluş Savaşı'mızı sevk ve idare etmiş, zaferin ardından 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyeti'mizi ilan etmiştir. Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında milletimizin temsilcilerinin onayıyla, milletimizin ortak kararı olarak vücut bulmuştur. Burada şu noktanın altını öncelikle tekrar çizmek isterim. Cumhuriyet, TBMM çatısı altında milletin temsilcileri onayı ile vücut bulmuştur. Cumhuriyet; belli bir şahsın, kitlenin, zümrenin, mezhebin, etnik kökenin değildir. Bu Cumhuriyet; zenginin olduğu kadar yoksulun da Cumhuriyeti'dir. Bu Cumhuriyet; Alevinin de Sünni'nin de Cumhuriyeti'dir. Bu Cumhuriyet; sağın da, solun da Cumhuriyeti'dir. Bu Cumhuriyet; çoğun olduğu kadar azın da Cumhuriyeti'dir. Bu Cumhuriyet Türk’ün de Kürt’ün de Cumhuriyeti'dir. Vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyeti’dir.

Bu topraklarda kimsenin Cumhuriyet ile bir problemi yok

Bu Cumhuriyet, "Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşıyım" diyen Laz'ın, Çerkez'in, Arap'ın, Rum'un, Roman'ın yani vatan topraklarında yaşayan herkesin, her bir ferdin Cumhuriyeti'dir. Bu Cumhuriyet bizim hepimizin eseridir. Öyleyse bu Cumhuriyet bizim, hepimizin, 85 milyonun tamamının Cumhuriyetidir.

Ben inanıyorum ki bu topraklar üzerinde yaşayan, bu topraklara vatandaşlık bağıyla bağlı olan hiç kimsenin Cumhuriyetle, Cumhuriyet fikriyle bir meselesi, bir sorunu, bir problemi yoktur. Geçtiğimiz bir asır boyunca yaşadığımız sorunlar Cumhuriyet'ten değil, Cumhuriyet fikrinin arkasına saklanarak zulüm edenlerden, onu istismar edenlerden, ona ihanet edenlerden kaynaklanmıştır. Evet bunu yaptılar. Cumhuriyet fikrinin arkasına saklanarak ayrımcılık yaptılar, zulmettiler, ötekileştirdiler. Cumhuriyet fikrinin ardına gizlenip bu ülkenin huzuruna, birliğine, dirliğine, ezeli ve ebedi kardeşliğine en büyük zararı verdiler.

Cumhuriyetimiz birdir, bütündür, güçlüdür, dimdik ayaktadır

Aziz milletimiz o engin ferasetiyle, o sınırsız basiretleriyle her şeyin farkındadır. Milletimiz tüm olumsuzluklara rağmen hem Cumhuriyet fikrine hem de onu ete kemiğe büründüren Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sımsıkı sahip çıkmış, korumuş, kollamıştır. Bugün Cumhuriyetimiz 85 milyon vatandaşımızın ortak yuvası olarak birdir, bütündür, güçlüdür, dimdik ayaktadır. Hem aziz milletimiz için hem de geniş coğrafyamız için umuttur, güvendir.

Şehitlerimizin kanından rengini alan ay-yıldızlı al bayrağımızla birliğimizin, kardeşliğimizin adeta temel felsefe metni olan İstiklal Marşı'mızla Cumhuriyet aydınlık geleceğimizdir. Cumhuriyet fikrini, Cumhuriyet ruhunu Allah izin verirse ebet müddet korumaya, kollamaya, yaşatmaya devam edeceğiz.

29 Ekim; tarihin kritik dönüm noktasıdır

Sevr'de bize harita dayatarak 'sizin ülkeniz burası olacak' dediler, 'hayır biz haritamızı kendimiz çizeriz' dedik. Haritamızı şehitlerimizin kanı ile çizdik. Köklü devlet tecrübemiz ile toprağımız için savaşarak bağımsız vatanımızı inşa ettik. Yakın coğrafyamızdaki bazı ülkeler aynı başarıyı gösteremedi. Coğrafyamızdaki kaosa bakanlar korkmuşlar, tedirgin olmuşlar ve Cumhuriyetimize ürkek kuş muamelesi yapmışlardır. Geçmişin korkuları kapanmaya, kısıtlanmaya, iç düşmanlar üretmeye yol açtı. Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir devlet değildir. Biz 29 Ekim 1923'te ilk defa tarih sahnesine çıkmadık, sahneye yeniden çıkmış bir milletiz. 29 Ekim çok önemlidir. Tarihin kritik dönüm noktasıdır. Bu aziz millet bin yıldır tarih yazan, tarih yapan bir millettir.

Bu Cumhuriyet korkmaz. Korku, Cumhuriyetimizin asla bir vasfı olamaz Cumhuriyet; kucaklayarak korunur kollanır ve yüceltilir. Cumhuriyetimiz 101 yılda önemli mesafeler kat etti. Satın alma paritesine göre dünyanın 11. ekonomisidir. Ülkemizin her köşesini ihya ettik. Bağımsızlığımızı korurken iddialarımızı ideallerimizi sımsıkı muhafaza ettik. Bu hafta Hatay'daydık. Büyük depremin yaşandığı şehrimizde yeniden ayağa kalkış var. Şimdi diğer illerimizi ziyaret edeceğiz. Savunma sanayisinde 23 yıl önce yüzde 20'lerdeyken şimdi yüzde 80 seviyesindeyiz.

AK Parti'mizi kurarken en büyük idealimiz devlet ile milleti kucaklaştırmak, milletimizin kardeşliğini daha da yüceltmekti. Bu ülkede dindarlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılıyordu. Ayrımcılığa son verdik. Alevi kardeşlerimizin sorunları vardı, çözmek için samimi adımlar attık. Tüm bunları sabote etmek için önümüze çok engeller çıkardılar. Darbe girişimlerinde bulundular. Acılardan nemalananlar her türlü yolu kullanarak sorunları istismar ettiler. Fakat biz yılmadık, kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmedik. Göreve geldiğimizde ülkemizin tamamı ile birlikte, özellikle doğu Güneydoğu'da ciddi ihmalkârlık söz konusuydu. Doğu Güneydoğu'da tarihin en büyük yatırımlarını biz yaptık. Hak ve özgürlükleri genişletme konusunda cesur ve tarihi adımları biz attık.

Bunu yaparken terörü ve terörün ürediği bataklığı kurutacağız, kardeşliği büyüteceğiz dedik. Aradan geçen zamanda sarsılmadan yürüdük ve yürüyoruz. Türk ile Kürt'ün kardeşliğini büyütmek için ne yapılması gerekiyorsa hemen hepsini yaptık, denedik, tecrübe ettik. Ama hepsinde karşımıza bir duvar, alçaklık çıktı. Sorunun çözülmesine engel oldular. Terörden beslenenler terörün bitmesini istemedi. Kardeşliğin pekişmesi ile Türkiye'nin büyüyeceğini görenler buna set çekti. Çok bedel ödedik, çok ihanet gördük. Sırtımızdan maalesef hançerlendik ancak umudumuzu kaybetmedik. kardeşlik hukukundan ayrılmadık. Türkiye'nin ve milletimizin aydınlık geleceği için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak tan geri durmadık. Bu bir kesimin değil topyekûn gelecek nesilleri etkileyecek meseledir.

Terörü ülkemizin gündeminden tamamen çıkartarak millete hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz

Allah'ın izniyle bu meseleyi ülkemizin gündeminden tamamen çıkartarak millete hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz. Kardeşliği pekiştirmek için bugün önümüze bir kez daha bulunmaz bir imkan çıkmıştır. Sayın Bahçeli'ye aziz milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortamız Bahçeli'ye, tüm MHP camiasına grubum adına selam ve şükranlarımı tekrar ifade ediyorum. Devlet Bey, tavır, konuşma, söylem ve siyasetiyle, cesur çıkışlarıyla daima tarihe not düşen bir liderdir. MHP Genel Başkanı'nın son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar önümzüe açılan tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır. Bizim muhatabımız milletimizdir. Milletimizin Türkiye'nin terör kamburundan kurtulması yaklaşımımızı desteklediğini biliyoruz. Kandan beslenen terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz da.