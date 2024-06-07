Erdoğan'dan yeni müfredat tepkisi: Karşı çıkanları önce kendilerini sorgulamaya davet ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı”nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- 2003 yılından bugüne kadar toplam 372 bin 995 adet yeni derslik yapımını tamamlayarak eğitim camiamızın hizmetine sunduk.

- İnşallah bu sene atayacağımız 20 bin öğretmen ile eğitim ordumuzu güçlendireceğiz.

- Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi kurulmasıyla ilgili kanunun hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında Meclisimizde görüşmeleri başlayacak.

- Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar, küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri vardır.

- Hep beraber, el ele vererek, küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum.

- Dünya değişirken Türkiye nasıl aynı kalmıyorsa bütün unsurlarıyla eğitim sistemimizin de yerinde aynı kalması beklenemez.

- Eğitimin ömür boyu devam eden, canlı ve dinamik bir süreç olduğunu gayet iyi biliyoruz. Burada mühim olan yenilenme ile birlikte köklerden kopmamaktır.

- Öğrencilerimizin bir sınav öncesinde velileriyle birlikte camiye devam edilmesi veya davet edilmesi, bakıyorsunuz birilerini son derece rahatsız ediyor.

- Laikliği din ve inanç karşıtlığı gibi anlayan ve bunu herkese dayatan 28 Şubat artıklarına, biz bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyiz.

- Türkiye'nin gözden çıkarabileceği tek bir evladı bile yoktur. Devletimize emanet edilen her çocuk bizim istikbalimizdir, yarınlarımızın güvencesidir.

- İnşallah milletimizin ve yarınlarımız olan evlatlarımızın haklarına, hukuklarına ve özgürlüklerine el uzatılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

- Pedagojik değil tamamen ideolojik kaygılarla eğitim hamlemize karşı çıkanları bir an önce kendilerini sorgulamaya davet ediyoruz.

- (Yeni müfredat) Biz tıpkı hazırlık aşamasında olduğu gibi uygulama aşamasında da bu süreci katılımcı ve kuşatıcı bir anlayışla yürütmek arzusundayız.

- Eğitim, öğretim konusunu günübirlik siyasi tartışmaların çekişme alanından uzak tutalım, yıpratmayalım istiyoruz. Bunda da samimiyiz.

- Öğrencilerimizi okumaya, araştırmaya, düşünmeye sevk eden bir eğitim öğretim sistemini yerleştirmeye çalışıyoruz.

- Modelimiz, uluslararası standartlar gözetilerek günümüz dünyasının ileri bilim ve teknolojiye duyduğu ihtiyacı karşılama amacı taşımaktadır.

- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli milletimizin köklü tarihini, kültürünü, değerlerini, geçmişten gelen birikimini merkeze alan bir bakış açısıyla hazırlanmıştır.

- Yeni müfredatımızla öğrencilerimizin milli, manevi değerler istikametinde okuyan, düşünen, araştıran şahsiyetler olarak yetiştirilmesini hedefliyoruz.