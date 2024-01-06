Erdoğan'ın hangi iller için aday açıklayacağı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde, İstanbul adayını 7 Ocak Pazar günü, Ankara adayını ise 15 Ocak Pazartesi günü açıklayacaklarını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları kulisleri de hareketlendirdi. Erdoğan’ın yarın Haliç Kongre Merkezi’nde açıklayacağı iller netleşti.

Hürriyet'in haberine göre, ilk etapta 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak olan Erdoğan'ın yarın adaylarını duyuracağı iller şöyle:

“İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Erzurum, Denizli, Bursa, Aydın, Balıkesir, Mardin, Muğla, Samsun ve Ordu Büyükşehir belediyeleri ile Giresun, Elazığ, Artvin, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Bayburt.”

AK Parti tarafından aday gösterilecek isimlerin dün itibariyle aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi.