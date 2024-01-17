Erkan Baş, TİP’in dört büyükşehir adayını açıkladı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM’de düzenlediği toplantıda partisinin 2024 Yerel Seçimleri’nde dört büyükşehirdeki belediye başkan adaylarını açıkladı.

Buna göre Kocaeli’de Hakan Koçak, Konya’da Bilal Ortakalaycı, Trabzon’da Süleyman Hacıbektaşoğlu, Ordu’da ise Semih Yıldız TİP’in büyükşehir belediye başkan adayları oldu.

Erkan Baş, merakla beklenen Kadıköy ve Fatih Maçoğlu konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Bazı ilçeler açıklandı

Baş, 4 büyükşehirin yanı sıra İstanbul'dan Şişli; Hatay'dan ise Arsuz ve Samandağ adaylarını da açıkladı.

Baş'ın açıklamasına göre; Şişli’de Mehmet Tolga Bektaş, Arsuz’ta Eşref Kadıgül, Samadağ'da ise Emrah Karaçay PM'de oy birliği ile aday olarak belirlendi.

Parti Meclisi'nde oy birliğiyle belirlendi

“Şimdilik dün gerçekleştirdiğimiz Parti Meclisi toplantısında oy birliğiyle adaylıkları kesinleşen birkaç mücadele arkadaşımın ismini açıklayacağım” diyen Erkan Baş partisinin belediye başkan adaylarını şu ifadelerle açıkladı:

“İlkini, ittifak ilişkilerimiz nedeniyle Türkiye İşçi Partisi’nin seçime girmediği ama Türkiye işçi sınıfı mücadelesi tarafından önemli gördüğümüz için bizde önemli bir yeri olan Kocaeli’den başlayacağım. Kocaeli’de büyükşehir belediye başkanlığı için geçen dönem Parti Meclisi’nde görev yapan Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri’nde öğretim üyesiyken 2016’da KHK ile görevinden alınan sevgili Hakan Koçak yoldaşımız adayımız olacaktır.

Konya Büyükşehir adayımız sevgili yoldaşımız Bilal Ortakalaycı. Konya gibi her türlü ırkçı gerici partinin halkı tasallut altına aldığı bir bölgede eşitliğin, özgürlüğün bayrağını dalgalandırdı. Biz Konya örgütümüzün bu mücadelesini tüm Türkiye’ye örnek olması amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adaylığıyla taçlandırıyoruz.

Bir diğer büyükşehir Ordu. Ordu Perşembe’nin bir evladını Semih Yıldız arkadaşımızı Ordu Barosu avukatlarından Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak oy birliğiyle belirledik.

Trabzon Büyükşehir, Süleyman Hacıbektaşoğlu. Süleyman Hacıbektaşoğlu Trabzon doğumludur, Of’ludur. Uzun yıllar turizm emekçisi olduktan sonra belediyede işçi olarak çalışmıştır.”

İlçe adaylarını da açıkladı

Erkan Baş ayrıca, iddialı olduklarını belirttikleri bazı ilçelerdeki belediye başkan adaylarını da açıkladı.

Erkan Baş şunları söyledi:

“İddialı olduğumuz birkaç ilçe. İstanbul Şişli’de Mehmet Tolga Bektaş arkadaşımızı aday göstermeyi kararlaştırdık.

Bugün için son olarak Hatay. Hatay hepimiz için son derece önemli bir kentti. Hatay’ın depremden sonra iktidar tarafından sırt çevrilmiş bir kent olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Belirtmek istiyoruz ki biz Hatay’da iddialı olduğumuz Arsuz, Samandağ ve Defne’de biz TİP Genel Merkezi’nde oturup oraya aday atamasında bulunmadık. Doğrudan orada yaşayan yurttaşların, demokratik kitle örgütlerinin belirlediği arkadaşlarımızı Parti Meclisi’ne sunduk.

Bu kapsamda Arsuz'da Eşref Kadıgül’ü TİP Belediye Başkan adayı olarak gösteriyoruz. Eşref yoldaşımız geçen dönemde muhtarlık da yaptığı için bütün muhtarları koordine etme konusunda son derece önemli çalışmalar yürütmüştür.

Çok sayıda dernek, demokratik kitle örgütü partimizden aday olmak üzere Emrah Karaçay arkadaşımızın adını Partimize önerdiler. TİP PM Emrah Karaçay’ın adını Samandağ Belediye Başkan Adayı olarak oy birliğiyle onaylamıştır.”

“Defne'yi TİP yönetecek”

Hatay’ın Defne ilçesini yönetecekleri iddiasında bulunan Baş, aday ismi açıklamadı. Baş, “Hatay’a ilişkin bir şey daha söyleyeceğim. Defne’yi kazanacağız arkadaşlar. Defne’yi önümüzdeki dönem Türkiye İşçi Partisi kazanacak” şeklinde konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin önemsedikleri bir konu olduğuna işaret eden Erkan Baş, “Hatay Büyükşehir de en fazla merak edilen konulardan biri. İttifak güçlerimizle beraber, Hatay’daki sendika temsilcileriyle beraber, yurttaşlarla beraber bir bütün olarak Hatay’ı bu deprem yıkımından kurtaracak bir yaklaşımı nasıl sergileyebiliriz bu iradeyi temsil edecek arkadaşımız kim olabilir konusunda önümüzdeki günlerde bir ismi sizinle paylaşabilirim” dedi.