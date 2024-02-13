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Erzincan İliç'teki altın madeninde toprak kayması: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 işçiye ulaşılamadığını söyledi. Toprak kayması anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
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Erzincan İliç'teki altın madeninde toprak kayması: Yeni görüntüler ortaya çıktı
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Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan, Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması meydana geldi. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'daki madende meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, "9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var" dedi.

Anadolu Ajansı, Erzincan İliç’te meydana gelen maden faciasının son görüntülerini yayınladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde devasa bir toprak kütlesinin yoldan geçen bir aracı yuttuğu görülüyor.

Son dakika: Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması... 9 işçiye ulaşılamıyor!Son dakika: Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması... 9 işçiye ulaşılamıyor!Gündem