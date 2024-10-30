Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kimdir, hangi partiden? Ahmet Özer neden tutuklandı? İşte son dakika gelişmeler!

30 Ekim, Ekonomim- İstanbul’un en çok nüfusa sahip ilçelerinden Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bugün sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Siyaset Bilimci olan ve yazar kimliğiyle de bilinen Ahmet Özer’in gözaltına alınması Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. Özellikle son birkaç gündür terör saldırısı ve diğer konular ele alınırken, Özer’in de "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında emniyet güçlerince gözaltına alınması gündemin ana başlıkları arasında yerini aldı. Peki Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kimdir, hangi partide? Ahmet Özer neden tutuklandı?

AHMET ÖZER KİMDİR?

Bu sabah erken saatlerde gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 1960 yılında Van’da doğdu.

Sosyoloji ve felsefe alanlarında eğitim gören Özer, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. Akademik yolculuğuna devam eden Esenyurt Belediye Başkanı; Hacettepe ve ODTÜ'de sosyoloji ve bilim felsefesi alanlarında yüksek lisans yaparak uzmanlaştı. Doktora çalışmalarını da Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştiren Prof. Dr. Özer, "GAP’ın Sosyo-Ekonomik ve Politik Boyutları" üzerine yazdığı doktora teziyle bilim dünyasına katkıda bulundu.

Öte yandan yerel yönetimler alanında da tecrübe kazanan Özer, 1991-1997 yıllarında 145 belediyeyi içeren GAP Belediyeler Birliği'nin Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Ayrıca akademik hayatı boyunca Mersin Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Toros Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yapmış, bu kurumlarda rektör yardımcılığı, dekanlık ve bölüm başkanlığı gibi görevler üstlenmiştir.

AHMET ÖZER KAÇ OY ALDI?

Belediye Başkanlık seçimlerinde CHP’nin Esenyurt Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Özer, yüzde 49 oranında oy alma başarısı göstererek sandıktan çıkan birinci isim oldu.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖZER NEDEN GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığını bildirdi.