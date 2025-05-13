Esila Ayık için istenen ceza belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonun ardından Kadıköy’de 8 Nisan’da düzenlenen protestoda gözaltına alınıp tutuklanan kalp hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık ile Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, söz konusu eylemde işlenen suçlamaları içeriyor.

1 yıl 2 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezası talebi

İddianamede, Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz konulu programa katılan ve dövizlerle fotoğraf çektiren kişilerin Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olduğu anlatıldı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamelerde söz konusu dövizlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ibareler olduğu belirtildi. Üç kişi hakkında, cumhurbaşkanına alenen hakaret suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezası talep edildi.