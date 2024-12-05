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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki için tahliye kararı

Son Dakika... Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’nin tutukluluğuna yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirildi. İnceleme sonucunda, Mahruki’nin tahliyesine karar verildi.

Haber Merkezi
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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki için tahliye kararı
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Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi.

Mahruki hakkında, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Mahruki hakkındaki davanın ilk duruşması 26 Aralık'ta görülecek.

Ne olmuştu?

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medya paylaşımıyla eleştirmişti. Mahruki’nin paylaşımı gerekçe gösterilerek hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve Mahruki tutuklanmıştı.

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