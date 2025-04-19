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Eski DHMİ İşletme Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın kasasında 26 kilo altın bulundu, tutuklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın eski Devlet Hava Meydanları İşletme Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında bulunduğu suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, Acar'ın banka kasasında 26 kilo altın ele geçirildi.

Haber Merkezi
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Eski DHMİ İşletme Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın kasasında 26 kilo altın bulundu, tutuklandı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde eski Devlet Hava Meydanları İşletme Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'a ait kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin Euro bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Acar, çıkarıldığı mahkemece "rüşvet ve yolsuzluk" suçundan tutuklandı. Acar'ın dijital varlıkları da mercek altına alınırken, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) yurt içi ve yurt dışındaki kripto para hesapları ile muhtemel soğuk cüzdanlarda tutulan dijital varlıkların tespiti için de çalışma yürüttüğü öğrenildi.

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