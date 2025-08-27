Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı! Casuslukla suçlanıyordu

  1. Ekonomim
İstanbul merkezli suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan eski MKE yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan, savcılık sorgusunun ardından ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma’ suçundan tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Casuslukla suçlanan İsmet Sayhan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 5 ilde düzenlediği operasyonda, silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen isim hakkında, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı örgütle bağlantı soruşturması yürütülüyor.

Operasyon, organize suç yapılanmasına ilişkin soruşturmanın genişletilmesiyle hayata geçirilirken, Sayhan'ın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada iddiaları reddettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı Sayhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sayhan, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Sayhan'ın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesi alındı. 

İsmet Sayhan tutuklandı

MKE Eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, savcılık sorgusunun ardından ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma’ suçundan tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Casuslukla suçlanan İsmet Sayhan tutuklandı.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.

