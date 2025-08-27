Dolar, Fed'e yönelik endişelerle zayıf seyrini koruyor

  1. Ekonomim
Dolar, Fed'in bağımsızlığına yönelik endişelerle zayıf seyrini koruyor.

Dolar, ABD Merkez Bankası (Fed) bağımsızlığına yönelik süregelen endişeler nedeniyle zayıf seyrini sürdürürken marjinal bir toparlanma kaydetti.

Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma tehdidi, faiz indirimleri konusunda merkez bankası üzerindeki baskıyı artırma girişimi olarak yorumlandı ve bu endişeleri yeniden alevlendirdi.

Deutsche Bank analistleri,Cook'un yerine başka birinin atanması halinde, Trump'ın müttefiki Stephen Miran'ın atanmasının ardından Fed yönetim kurulunun çoğunluğunun faiz indirimlerinden yana olabileceğini öne sündüler.

DXY dolar endeksi, Salı günü 98,085 seviyesine kadar geriledikten sonra %0,2 artışla 98,392 seviyesine yükseldi.

