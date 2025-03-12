Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, emniyete teslim oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca, terör örgütü DHKP/C'nin işçi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve üç ilde aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şükrü Genç avukatıyla emniyete gidip teslim oldu

Söz konusu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan zanlıların polisteki ifade işlemleri devam ederken, firari kişilerin yakalanması için çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor.

Soruşturma dosyasında "firari" durumda gözüken, dün düzenlenen operasyonda adresinde bulunamayan ve hakkında gözaltı kararı olan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç dün 22:00 sıralarında avukatı ile emniyete gelerek teslim oldu.