SON DAKİKA... İstanbul'da dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nca soruşturma DHKP/C terör örgütü üyesi bir itirafçının beyanları sonrasında başladı.

Savcılığın soruşturma dosyasındaki iddialara göre; terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesinde (İKOM) görev aldığı öne sürülen Doğan Karataş ve Yunus Bolukoç, 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri ile görüşerek örgüt adına finansal destek talep etti.

İddiaya göre DHKP/C terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından Kazova Tekstil firması çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine şirket örgüt tarafından ele geçirildi.

Ardından Kazova Tekstil firması üzerinden örgüt, iddiaya göre 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyeleri tarafından çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapılacak ihalelere girdi.

Söz konusu belediyeler hakkında mülkiye müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği belirtildi. Kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan Kazova Tekstil firmasına verildiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyattan alımlar yapıldığı ileri sürüldü.

Ayrıca ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği, ihale evrakları üzerinde oynama yapıldığına ilişkin tespitler de yapıldığı öne sürüldü.

31 adrese baskın yapıldı, 32 kişi gözaltına alındı

Yapılan çalışmalarda DHKP/C silahlı terör örgütünün yapılanmalarından olan İKOM içerisinde 2, DİH ve Kazova Tekstil'de 12 şüpheli ile 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağladıkları anlaşılan Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8 olmak üzere toplam 38 şüpheli tespit edildi.

Savcılıkça, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri Samsun, Bursa ve İzmir ile İstanbul'daki 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 32 zanlı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 2 kişinin yurt dışında, 2 zanlının da cezaevinde tutuklu olduğu anlaşıldı.

Eski başkan Şükrü Genç hakkında da gözaltı kararı

Habertürk'te yer alan habere göre hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu iddia edildi.

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç

Hasan Hayri İnönü tanık sıfatıyla çağrıldı

Soruşturma kapsamında ayrıca eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın "mağdur", eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin görev yerleri şöyle:

1- Olay tarihinde eski Ataşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcısı, güncelde İBB'de müdür,

2- Olay tarihinde eski Ataşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcısı, güncelde herhangi bir tespit yok,

3- Olay tarihinde eski Ataşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcısı, güncelde herhangi bir tespit yok,

4- Olay tarihinde eski Maltepe İlçe Belediye Başkan Yardımcısı, güncelde Ataşehir Belediyesinde müdür,

5- Olay tarihinde eski Maltepe İlçe Belediyesi Sosyal İşler Müdürü, güncelde Maltepe Belediyesinde teknisyen

6- Olay tarihinde eski Maltepe İlçe Belediye Başkanı Özel Kalemi, güncelde Maltepe Belediyesinde memur,

7- Olay tarihinde eski Maltepe İlçe Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı, güncelde herhangi bir kaydı yok,

8- Olay tarihinde eski Maltepe İlçe Belediyesinde görevli, güncelde Maltepe Belediyesinde memur,

9- Olay tarihinde eski Sarıyer İlçe Belediye Başkanı, güncelde emekli,

10- Olay tarihinde eski Sarıyer İlçe Belediye Başkan Yardımcısı, güncelde emekli,

11-Olay tarihinde eski Sarıyer İlçe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürü, güncelde Sarıyer Belediyesinde müdür,

12- Olay tarihinde eski Sarıyer İlçe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğünde memur, güncelde Sarıyer Belediyesinde memur,

13- Olay tarihinde eski Sarıyer İlçe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğünde memur, güncelde emekli,

14- Olay tarihinde eski Sarıyer İlçe Belediyesinde Basın ve Yayın Müdürlüğünde memur, güncelde Sarıyer belediyesinde memur,

15- Olay tarihinde eski Sarıyer İlçe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğünde memur, güncelde Sarıyer Belediyesinde memur,

16- Olay tarihinde eski Sarıyer İlçe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğünde memur, güncelde Sarıyer Belediyesinde memur

17- Olay tarihinde Şişli ilçe Eski Belediye Başkan Yardımcısı, güncelde emekli,

18- Olay tarihinde Şişli ilçe Eski Belediye Başkan Yardımcısı, güncelde emekli,

19- Olay tarihinde Şişli ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli, güncelde Şişli Belediyesinde memur,

20- Olay tarihinde Eski Şişli ilçe Belediyesi Gençli Spor Hizmetler Müdürlüğünde memur, güncelde emekli,

21- Olay tarihinde Eski Şişli İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, güncelde emekli

22- Olay tarihinde Eski Şişli İlçe Belediye Meclis Üyesi, güncelde emekli,

23- Olay tarihinde Şişli İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli memur, güncelde Şişli Belediyesinde memur,

24-Olay tarihinde Şişli İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli, güncelde Şişli Belediyesinde memur.