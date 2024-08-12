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Eskişehir'de çelik yelekli ve maskeli saldırgan dehşet saçtı: 5 kişiyi yaraladı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 18 yaşındaki bir kişi, kask, balta ve maske ile gittiği çay bahçesinde beş kişiyi bıçakla yaraladı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor. Zanlının, olayı oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak gerçekleştirdiği iddia edildi.

Haber Merkezi
AA
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Eskişehir'de çelik yelekli ve maskeli saldırgan dehşet saçtı: 5 kişiyi yaraladı
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Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen Arda K.(18), çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı.

Olayın ardından kaçmak isteyen Arda K. polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayı oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak gerçekleştirdiği iddia edilen Arda K. ekiplerce gözaltına alındı.

Bakan Tunç: Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Eskişehir’de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir’de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö, T.A, C.Ö, C.A. ve M.K. isimli 5 vatandaşımıza rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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