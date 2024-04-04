Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevi devraldı

Belediyede düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Beşikçioğlu, belediye başkanı olduğu için duyduğu gururu ifade ederek, "Yurttaşlarımız, vatandaşlarımız böyle onurlu bir görevi layık gördü. Umarım biz de bu masanın, makamın olgunluğunu layığıyla yerine getirir, ayrıştırmadan, ayırmadan, birlik olarak belediyemizi layığıyla idare etmeye çalışırız." dedi.

Yaklaşık 90 gündür ilçenin sokak ve caddelerinde vatandaşlara kendisini anlattığını belirten Beşikçioğlu, seçim çalışmalarında doğru hareket etmesi sonucu vatandaşların kendisini belediye başkanlığıyla onurlandırdığını söyledi.

Etimesgut'ta yaşayan vatandaşlara teşekkür eden Beşikçioğlu, "Bundan böyle bilsinler ki onlar için endişe eden, onlar için sevinen, onlarla beraber mutlu olan bir başkanları var. Bundan sonra da kol kola beraber daha güzel yarınlara ulaşmak için yürüyeceğiz. Umarım hepimize hayrolur." ifadelerini kullandı.

Cemal Satılmış ise Beşikçioğlu'nun Etimesgut'a güzel hizmetler yapması temennisinde bulunarak kendisini tebrik edip başarı diledi.

Konuşmaların ardından Satılmış, Beşikçioğlu'na başkanlık mührünü verdi ve çiçek takdim etti.

"Ankara halkının güvenini yüksek oy oranıyla almak, en büyük gururum"

Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, parti otobüsünden belediye önünde kendilerini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Yavaş, seçimlerde verdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, "Ankara halkının güvenini bu kadar yüksek bir oy oranıyla almak, gerçekten benim, ailemin, destek veren herkesin en büyük gururu olacak." dedi.

Ankara'da önceki dönem 3 ilçe belediyesinin CHP'de olduğunu, bu dönem sayının 16'ya yükseldiğini aktaran Yavaş, "Çünkü Ankara halkı 5 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin canlı yayınlanan oturumlarını gördüler. Ben orada elimden tutmayan belediye başkanlarını seçimde gidip ilçeye şikayet edeceğimi söylemiştim. Gerçekten oralarda etkili oldu. İnşallah hep beraber şimdi el ele vererek Ankara'ya çok daha güzel hizmetler yapacağız. Halk da bizden bunu bekliyor." diye konuştu.

Kimseyi ayırmayacaklarını belirten Yavaş, "Başka partiden seçilen 8 ve bir bağımsız belediye başkanına yarın ilk belediye meclisi toplantımızda çağrımızı tekrar edeceğiz. 'Gelin, el ele tutalım. Vatandaşın tercihine saygımız sonsuz.' diyeceğiz ve eğer eski tutumlarını bırakır, onlar da elimizi tutar, 'Birlikte Ankara'ya hizmet edelim.' derlerse elbette bizler çok mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

CHP'de olmayan belediyelerde de oy farklarının çok yakın olduğunu aktaran Yavaş, bu ilçelerde de belediye başkanlarıyla birlikte çalışmak istediklerini dile getirdi.

Yavaş, Etimesgut Belediyesinin bütün personelinin Erdal Beşikçioğlu'nun mesai arkadaşı olacağından emin olduğunu ifade ederek, işini yapan, alın teriyle çalışan tüm personelin müsterih olmasını istedi.

Önceki dönem Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yavaş, "Halkın seçimi bu yönde olmuştur. Bize düşen, bundan sonra mahcup olmadan 'İyi ki Erdal Başkan seçilmiş.' dedirtecek şekilde çalışmaktır ve bunu da Erdal Başkanımın ve diğer belediye başkanlarımızın başaracağından hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Yavaş şunları kaydetti:

"Buradan verilecek mesaj şudur, sürekli televizyonlarda konuşulan ve benim de iddia ettiğim gerçek belediyeciliğin ne olduğunu Ankara halkı gayet iyi anlatmış, bunu görmeyenlere, inkar edenlere de gereken uyarıyı yapmıştır. Dolayısıyla biz aynı şekilde içinde insan olmayan hiçbir projeye imza atmadan, sizlerin parasını çarçur etmeden insana faydalı projelerimizi hayata geçirip mutlu olmanız için çalışacağız."