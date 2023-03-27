EYT'den emekli olanlar için nasıl yeniden çalışma başvurusu yapılır?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olanların, işyerlerinde çalışmaya devam etmeleri durumunda yapılması gerekenler en çok merak edilen konular arasında.
EYT düzenlemesiyle ilgili emeklilik başvuruları devam ediyor.
Emekliliğe hak kazanan çalışanların emekli olmak istemeleri halinde "08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle" kodu ile işten çıkışlarının yapılması gerekiyor.
Çalışanlar başvurularını bizzat SGK'ya veya e-Devlet üzerinden yapabiliyor.
Peki işten çıkarma işlemleri biten çalışanların yeniden çalışmaya başlaması durumunda, bu personele yapılacak işlemler nedir?
İşe geri dönenlere "8- Sosyal güvenlik destek primi" sigortalılık kodu ile 4A sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmektedir.
Burada önemli bir ayrıntı var; Çalışanın emeklilik için başvuru yaptığı tarihi takip eden gün ve sonrası için SGDP işe girişinin yapılması gereklidir.
Emeklilik nedeniyle "08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle" kodu ile işten çıkışı yapılıp, "8- Sosyal güvenlik destek primi" sigortalılık kodu ile 4A sigortalı işe giriş bildirgesi verilen sigortalıların muhtasar ve prim hizmet beyannamesi bildirimi işten çıkışı verilen tarihe kadar "1 No.lu Belge: Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabı Çalışanlar (Yabancı Uyruklu Sigortalılar Dahil) "belge türü ile SGDP işe giriş tarihinden itibaren ise" 2 No.lu Belge: Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar" belge türü ile yapılmalıdır.
Ancak aynı ayda iki belge türünden yapılan toplam gün sayısı 30 günü geçerse, 1 gün için bu iki belge türünden birisi için 1 günlük "13 Diğer Nedenler" eksik gün kodu girilmelidir.