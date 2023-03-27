EYT'den emekli olanlar için nasıl yeniden çalışma başvurusu yapılır?

EYT düzenlemesiyle ilgili emeklilik başvuruları devam ediyor.

Emekliliğe hak kazanan çalışanların emekli olmak istemeleri halinde "08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle" kodu ile işten çıkışlarının yapılması gerekiyor.

Çalışanlar başvurularını bizzat SGK'ya veya e-Devlet üzerinden yapabiliyor.

Peki işten çıkarma işlemleri biten çalışanların yeniden çalışmaya başlaması durumunda, bu personele yapılacak işlemler nedir?

İşe geri dönenlere "8- Sosyal güvenlik destek primi" sigortalılık kodu ile 4A sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmektedir.

Burada önemli bir ayrıntı var; Çalışanın emeklilik için başvuru yaptığı tarihi takip eden gün ve sonrası için SGDP işe girişinin yapılması gereklidir.

Emeklilik nedeniyle "08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle" kodu ile işten çıkışı yapılıp, "8- Sosyal güvenlik destek primi" sigortalılık kodu ile 4A sigortalı işe giriş bildirgesi verilen sigortalıların muhtasar ve prim hizmet beyannamesi bildirimi işten çıkışı verilen tarihe kadar "1 No.lu Belge: Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabı Çalışanlar (Yabancı Uyruklu Sigortalılar Dahil) "belge türü ile SGDP işe giriş tarihinden itibaren ise" 2 No.lu Belge: Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar" belge türü ile yapılmalıdır.

Ancak aynı ayda iki belge türünden yapılan toplam gün sayısı 30 günü geçerse, 1 gün için bu iki belge türünden birisi için 1 günlük "13 Diğer Nedenler" eksik gün kodu girilmelidir.