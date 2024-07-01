Fahrettin Koca görevinden istifa etti: Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu oldu
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden af talebi kabul edildi, yerine Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.
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2/7/2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına, Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.