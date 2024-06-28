Fahrettin Koca istifa mı etti? İşte ilginç kulis bilgileri! Bakan 'istifa' iddiasına ne yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Fahrettin Koca'nın istifasını verdiği ileri sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Koca'ya vereceği yanıt sonrası durumun netlik kazanacağı iddia edildi.

Kararı Kızılcahamam kampında aldığı iddiası

Mynet'in kulislerde konuşulan iddialara yer verdiği haberine göre Kızılcahamam kampında partililer tarafından eleştirilen Fahrettin Koca, istifa kararını orada aldı. 1 Haziran'daki Kızılcahamam kampında AK Partililer istişarede bulunmuş seçim sonuçları ve toplumdaki rahatsızlıklar değerlendirilmişti.

Randevu sistemi ve sağlıktaki eleştirileri ileten partililerin bu tutumu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa kararı aldığı ve kararını dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu öne sürüldü.

Bakan Koca, 'istifa' sorusuna ne yanıt verdi

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden "affını" istediğini iddia ederek, kısa süre içerisinde Koca yerine farklı bir ismin bakan olarak görevlendirileceğini öne sürdü.

Saymaz, Bakan Koca ile görüşerek istifa iddialarını sordu. Koca, "Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" sorusuna "Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda" yanıtını verdi.

Bakan Koca, "Cumhurbaşkanı ile görüşmüşsünüz” sorusuna ise "Biz her zaman görüşüyoruz" şeklinde cevap verdi.