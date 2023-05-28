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Faik Öztrak: Milletimizin iradesini koruyup kazanacağız

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, görevlilerin sandık başında olduklarını belirterek, "Kimse bir oldu bitti yaratmasın, milletimiz saat 19.00'da yapacağımız açıklamayı beklesin, sandık görevlileri sandıkları terk etmesin" diye konuştu.

Haber Merkezi
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, tüm görevlilerin sandık başında olduklarını belirterek, bütün işlemler bitene kadar sandık görevlilerinin sandıkların başında kalması gerektiğini söyledi.

Öztrak, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldu bitti yaratmasın, milletimiz saat 19.00'da yapacağı açıklamayı beklesin, sandık görevlileri sandıkları terk etmesin" diye konuştu.

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