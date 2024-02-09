Faiz indirimi ne zaman başlayacak? İşte MB sunumunun şifreleri...

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın 2024 yılı için yaptığı enflasyon raporu sunumuna ilişkin, ekonomistler değerlendirmelerini sürdürüyor. Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, sunuma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı grafikli değerlendirmede, faiz indirimi sürecine ilişkin çok önemli bilgiler verdi.

"Son çeyrekte faiz indirimi başlar"

Kara, "Yıllardır her şeyin iyi gittiği senaryoyu baz senaryo olarak alıyoruz ve yıllardır tutmuyor" yorumunu da kattığı değerlendirmesinde, "TCMB’nin kabaca tarif ettiği, %36'ya giden aylık arındırılmış enflasyon patikası şu; Plana göre son çeyrekte aylık enflasyon eğilimi %1,5 civarına inecek. Yani her şey TCMB'nin umduğu gibi giderse son çeyrekte faiz indirimi başlayacak" dedi.

Enflasyon ataleti hafife alınmamalı

Sunuma ilişkin genel değerlendirmesinde iki ayrı konunun içine sinmediğini ifade eden Hakan Kara şunları söyledi:

"Önce kısaca eksik gördüğüm noktaları ileteyim, sonra olumlu taraflarını paylaşacağım.

İki konu içime sinmedi:

1) Merkez Bankasının döviz kuru politikası ve ilgili veri paylaşımı konusunda daha şeffaf olmasında fayda var. Bu konunun iletişiminde önceki döneme göre bir fark göremedim.

2) Enflasyonun ana eğilimine dair bakışı biraz iyimser buldum. Enflasyon ataletinin hafife alınmamasını öneririm.

Şimdi de önceki toplantılara göre olumlu gördüğüm noktalar:

1) Toplantının enerjisi güzeldi. Az gerilim, çok bilgi vardı. Argümanların bazılarına katılmasam da birçok konuda daha açık ve samimi yanıtlar verilmesi değerliydi.

2) Başkan yardımcılarına söz verilmesi güzel oldu. Cevdet Bey ve Hatice Hanım’ı bütün kamuoyunun görüp tanıması ekibe olan güveni artıracaktır. Umarım yeni başkan yardımcıları atamasında bu ahengin korunmasına özen gösterilir.

3) Başkan Fatih Karahan’ın merkez bankacılığı tedrisatından geçmiş olması, öncekilere göre fark yarattı. İktisatçı olarak teknik alt yapısının sağlamlığı verdiği yanıtlara yansıdı. Hazırlık için sadece 4-5 günlük süresinin olduğunu düşünürsek performansının gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Eski bir TCMB çalışanı olarak emeği geçenlere teşekkür ediyor, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."