Fatih Altaylı, nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Fatih Altaylı, bugün ifadesini verdi. Altaylı, Savcılığa verdiği ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Soruşturmalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, İstanbul'da 1 Ocak'ta düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İ.A isimli bir şahısa E.A isimli bir genç tarafından yumruk atılan ve ardından E.A'nın da çevredeki bir vatandaş tarafından tokat yediği olaylara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan da resen ayrı bir soruşturma açılmıştı.