Fehmi Köfteoğlu hayatını kaybetti

Türkiye'de turizm ve seyahat haberciliğinin önemli kalemlerinden Fehmi Köfteoğlu, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 67 yaşında hayatını kaybetti. EKONOMİ Gazetesi'nde köşe yazıları yazan ve Seyahat Endüstrisi sayfasının editörlüğünü üstlenen Köfteoğlu'nun cenazesi, İstanbul'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Yazıları ve katkılarıyla turizm sektöründe önemli bir iz bırakan Köfteoğlu’nun vefatı, hem medya dünyasında hem de sektörde derin bir üzüntüye yol açtı. Köfteoğlu, 2023 yılı Ağustos ayında, turizm sektörünü anlattığı 'Yarım Asrın Ardından' isimli kitap çıkarmış ve tüm gelirini 6 Şubat depremlerinde ailesi yaşamını yitiren öğrencilerin eğitimi için yürütülen organizasyona bağışlamıştı.

Fehmi Köfteoğlu kimdir?

Fehmi Köfteoğlu, 1957 yılında Mardinli Köftezade ailesinin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Gazetecilikle ilk tanışması, Akşam gazetesini kolaltında satmasıyla başladı. Aktif gazetecilik kariyerine Devrimci Gençlik Birliği (DGB) ile adım atan Köfteoğlu, 1975-1978 yılları arasında Halkın Sesi dergisinin yayıncılığını üstlenerek profesyonel bir zemin kazandı. Nezih Demirkent’in rehberliğinde Dünya gazetesinde çalışmaya başlayan Köfteoğlu, "Otelcilik ve Turizm" adıyla hazırladığı ekle önemli bir dönüm noktasına ulaştı. İlk sayısına “Otelcilik ve Turizm Türkiye’nin Belkemiği Olmaya Aday” başlığını attı.

TÜRSAB’ın basın ve strateji danışmanlığı görevini üstlenen Köfteoğlu, Ar-Ge bölümünün kurulmasına katkıda bulundu. 1995 yılında Ekin Grubu’na editör olarak katıldı ve burada TÜRSAB Dergisi, Hotel Dergisi, Türkiye Turizm Yatırımcıları Dergisi (TYD), Rehberler Dergisi, ilk online turizm gazetesi Turizm Gazetesi ve Resort Dergisi’nin editörlüklerini üstlendi. Dünya, Aydınlık, Milliyet, Cumhuriyet ve gibi gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED)’nin kurucularındandı.

Ekin Grubu bünyesinde EMITT’in (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) fikir önderlerinden ve yöneticilerinden biri olarak tanındı ve 2014’e kadar EMITT’e paralel olarak düzenlenen Turizm Tedarikçileri Fuarı’nın imtiyaz sahipliği görevini üstlendi. 2012 yılında Ekin Grubu’nu devralan Köfteoğlu, AKTOB ile Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nin oluşturulmasına öncülük etti. Ayrıca Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Projesi, Türkiye Turizm Ansiklopedisi, Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması ve Anadolu Yemekleri Fotoğraf yarışması gibi projelerde yazıları ve jüri üyeliği ile destek sağladı. Fehmi Köfteoğlu, EKONOMİ Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme alarak Seyahat ekinin editörlüğünü sürdürüyordu.