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FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturması: 11 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014 ve 2015 yılları Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Haber Merkezi
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FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturması: 11 şüpheli için gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014 ve 2015 yılları Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde eriştikleri soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

11 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi

Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı belirlenen ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı 11 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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