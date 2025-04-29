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İngiliz devi bankanın kârı azaldı

HSBC'nin kârı geçen yıla göre azaldı, ancak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
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İngiliz devi bankanın kârı azaldı
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HSBC, Kanada ve Arjantin'deki bankacılık işlerinin elden çıkarılmasıyla ilgili tek seferlik zararlar nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre ilk çeyrek kârının yüzde 25 azaldığını, ancak piyasa beklentilerini aştığını bildirdi. Kâr, 2024 son çeyreğe göre yüzde 317 arttı.

Londra merkezli banka ilk çeyrekte 9,48 milyar dolar vergi öncesi kâr açıkladı. Bu rakam bir yıl önce 12,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Analistler 2025 ilk çeyrekte 7,83 milyar dolar kar bekliyorlardı.

Gelirler de 16,67 milyar dolar olan beklentinin üzerinde 17,65 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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