Tofaş ilk çeyrekte zarar açıkladı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Tofaş 140,6 milyon TL net zarar bildirdi. Beklentiler 181 milyon TL seviyesinde zarar açıklaması yönündeydi. Net zarar, üretim hacmindeki düşüş, zayıflayan satışlar ve brüt kârdaki ciddi daralma, enflasyon muhasebesi etkisi ve finansman giderleri nedeniyle gerçekleşti.

Bloomberg HT'den Sevcan Ersözlü'nün haberine göre Tofaş'ın net zararındaki büyük etken, enflasyon muhasebesinden kaynaklı 1,34 milyar TL'lik parasal zarar iken, zararı hafifleten unsur ise 48 milyon TL tutarında net vergi geliri oldu. Net kâr marjı 2025-1. çeyrekte -yüzde 0,58 olurken, geçen yıl aynı çeyrekte yüzde 8,34 seviyesindeydi.

Satış gelirleri yılın ilk çeyreğinde beklentilerin yüzde 1,4 üzerinde 24,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Beklenti 23,8 milyar TL seviyesindeydi. Satış gelirleri yıllık bazda yüzde 48, çeyreksel bazda yüzde 28 düştü.

Brüt kâr 1,5 milyar TL

Brüt kâr geçen yıl 7,5 milyar TL seviyesindeyken iken bu yıl 1,5 milyar TL'ye geriledi. Brüt kâr marjı ise yüzde 6,2 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 16 seviyesindeydi. Bu duruma satış hacmindeki sert düşüş ve sabit maliyetlerin satışlara oranla artması etkili oldu.

Favök ilk çeyrekte beklentilerin yüzde 60 üzerinde 699 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Favök beklentisi 435 milyon TL seviyesindeydi. Favök yıllık bazda yüzde 89, çeyreksel bazda yüzde 6,8 azalış gösterdi. Favök marjı aynı dönemde yüzde 2,90 seviyesinde oluştu. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 13,35 seviyesindeydi. Favök marjındaki düşüşte cirodaki düşüş ve kâr marjlarındaki gerileme etkili oldu.

Tofaş, yılın ilk çeyreği itibariyle 26,5 milyar TL nakit ve nakit benzeri varlığa kârşılık toplam 29,7 milyar TL finansal borç taşıyarak yaklaşık 3,05 milyar TL net borç pozisyonuna geçti.

Tofaş’ın ilk çeyrek itibarıyla Borç/Kaynak Oranı yüzde 57,0 seviyesinde. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 62,21, bir önceki çeyrek yüzde 48,61 seviyesindeydi.

2025 yılı ilk çeyreğinde Tofaş, işletme faaliyetlerinden 5,08 milyar TL nakit üretmiş, yatırım faaliyetlerinden 737 milyon TL net nakit çıkışı gerçekleşmiş ve finansman faaliyetlerinden 2,19 milyar TL nakit girişi sağlamıştı. Bu gelişmeler sonucunda serbest nakit akışı, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen -4,14 milyar TL negatif seviyeden 4,34 milyar TL pozitif seviyeye dönerek önemli bir iyileşme gösterdi.