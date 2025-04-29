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AG Anadolu Grubu'ndan sermaye artırımı başvurusu

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., mevcut sermayesini yüzde 900 oranında artırmak amacıyla bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı.

Haber Merkezi
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AG Anadolu Grubu'ndan sermaye artırımı başvurusu
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AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) SPK'ya bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yaptı.

Grup tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, mevcut sermayenin yüzde 900 oranında artıralmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "İlgili Özel Durum Açıklamalarımız'la ilişkili olarak, Şirketimiz'in 243.534.517,96 TL olan mevcut esas sermayesinin, şirketin iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak sureti ile % 900 oranında artırılarak, 2.435.345.179,60 TL'na çıkarılması kapsamınad oluşacak yeni sermayenin onayı amacıyla 28.04.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur" denildi.

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