Fidan: Ukrayna’da tek çözüm diplomasi

ANKARA (EKONOMİ)

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde başlayan G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Bakan Hakan Fidan, Küresel Jeopolitik Durum konulu ilk oturumunda Türkiye’nin Suriye, Ukrayna ve Filistin’e desteğini tekrarladı. Bakan Fidan, uluslararası kuruluşların barışı tesiste yetersiz kalmasını da gündeme getirdi.

Hakan Fidan toplantıda, günümüzde yaşanan çatışmaların geçmişe kıyasla daha uzun süreli, yıkıcı ve yaygın hale geldiğini vurgulayarak, ağır insani sorunlara yol açtığını, yardım sistemlerinin de aşırı yük altında kaldığını kaydetti. Bu ortamda yapay zeka ve robot teknolojilerinin de dünyayı yeniden tanımladığı bir ortamın bulunduğunu vurguladı.

"BM Güvenlik Konseyi görevini yapamıyor"

Küresel olarak yapılanmış çok taraflı kurumların etkinliğini korumaya çalıştığını bu bağlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin etkin kalabilmek için mücadele ettiğini kaydeden Hakan Fidan, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, son derece kutuplaşmış bir küresel ortamda barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirememektedir” ifadesini kullandı.

Filistinlilerin topraklarından sürülme girişimlerine tepki gösteren Hakan Fidan, bunun kalıcı barışa ulaşmanın yolu olamayacağını, Filistinlilerin topraklarının müzakere konusu edilemeyeceğini belirterek, iki devletli çözümün kalıcı barışa gidecek tek yol olduğunu, bu çözüm yoluna gidilmemesinin çatışma döngüsünü devam ettireceğini belirtti.

Suriye’deki rejim değişikliği sonrası kapsayıcı temsil için yapılan çalışmaları, etnik ve dini gruplara eşit muamele kararlılığını, terörizmle mücadeledeki kararlılığı umut verici gelişmeler olarak niteleyen Hakan Fidan, Suriye’ye yaptırımların önkoşulsuz olarak kaldırılmasını istedi.

Ukrayna’da tek yol diplomasi

Ukrayna’da diplomasinin tek yol olmayı sürdürdüğüne vurgu yapan Hakan Fidan, bir yandan diplomatik çözümü savunurken, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne Türkiye’nin desteğinin devam ettiğini belirtti. Fidan Afrika’nın küresel etkisinin artmasından da memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Hakan Fidan, benzer mesajları Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Avustralya’nın (MIKTA) oluşturduğu gayriresmi platformun 27. Dışişleri Bakanları Toplantısında da dilegetirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 520 Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Johennesburg’da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.