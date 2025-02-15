Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: Petrol ve doğalgazdan halkın faydalanmaması kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Şam'daki arkadaşlarımızın PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalarını bekliyoruz. Çünkü PKK/YPG, Suriye ve tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturuyor" dedi.

“Teröristler DEAŞ'a karşı savaşmak bahanesiyle gizleniyorlar”

Fidan, "Teröristler, Suriye'nin kuzeyinde toplanıp, kendilerini DEAŞ'a karşı savaşmak bahanesiyle gizliyorlar. Ama bölgede DEAŞ'a karşı bir savaş yok" dedi.

“Suriyelilerin petrol ve doğalgazdan faydalanamaması kabul edilemez”

Fidan, "Bu insanlara ülkenin üçte birini işgal etmelerine, petrol ve doğalgaz sahalarına oturmalarına ve ülkenin kaynaklarını soymalarına izin verilemez. Milyonlarca Suriye halkının, bu petrol ve doğalgazdan faydalanamaması kabul edilemez. Bu güvenlik tehdidi bitmeli ve bu, sadece bizim için değil, aynı zamanda bölgemiz için de büyük bir sorun" dedi.