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Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşerek ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve küresel güvenlik konularını ele aldı.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan ile Çinli mevkidaşı Vang Yi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.

Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alınırken işbirliği imkanları da değerlendirildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, son dönemdeki uluslararası gelişmeler çerçevesinde küresel güvenlik konuları da değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, uluslararası istikrara yönelik tehditlere dair fikir alışverişinde bulunuldu.

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