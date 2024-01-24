Gaffar Okkan, 24 Şubat 1952 yılında dünyaya geldi. Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü yaparken uğradığı suikast sonrası öldürülen Gaffar Okkan'ın hayatı ve nasıl öldürüldüğü doğum gününde araştırılmaya başlandı. Peki, Gaffar Okkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Gaffar Okkan nasıl öldürüldü?

24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı suikast sonucu aramızdan ayrılan Diyarbakır emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan'ın hayatı doğum gününde araştırılıyor. İşte, Ali Gaffar Okkan'ın hayatına dair merak edilenler...

Gaffar Okkan kimdir?

Ali Gaffar Okkan, Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1952 yılında doğdu. 30 Eylül 1970 tarihinde Polis Koleji'nden, 29 Eylül 1973 tarihinde Polis Akademisi'nden mezun olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne komiser yardımcısı olarak atandı.

Gaffar Okkan bu ilde komiser rütbesine kadar çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra, 1983 yılında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanarak, 1985 yılında şube müdürlüğüne terfî etti. 1986 yılında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev aldı. Bu ilde 1992 yılında emniyet müdür yardımcısı oldu.

Gaffar Okkan, 6 Aralık 1993 tarihinde 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfî ederek Kars il emniyet müdürü olarak atandı. 18 Kasım 1997 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı. Bu arada İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kamu yönetimi bölümündeki lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu.

Gaffar Okkan, Kars emniyet müdürü iken, Diyarbakır halkına emniyet müdürü olarak atandı.Kadın polisler Diyarbakır'da ilk kez onun emriyle sokağa çıktılar, trafiği yönettiler. Gaffar Okkan, iki küçük otomobil aldı ve mavi-beyaza boyattı, ikişer kadın polis görevlendirdi. Bir otomobil kaybolan çocukları toplayıp ailelerine teslim ediyor, diğeri de yürümekte zorlanan yaşlılara yardım ediyordu. Havaalanındaki kadın polisler, yaşlı yolcuların bilet işlemlerini yaptı, onlara uçaklarına kadar eşlik etti. Havaalanına tekerlekli sandalye aldırdı. Okkan'ın ilklerinden biri de, şehrin önemli merkezlerine kameralar taktırmasıydı. Gece yarılarına kadar makam odasındaki dev ekranda sokakları gözlerdi.

Gaffar Okkan nasıl öldürüldü?

Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır'ın Şehitlik semtinde makam aracıyla Emniyet Müdürlüğü'nden Valilik binasına doğru giderken silahlı bir grup tarafından pusuya düşürülmüş ve açılan ateş sonucunda beş polis memuruyla birlikte hayatını kaybetmişti. Okkan suikasta uğradığında 49 yaşındaydı.