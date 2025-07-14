  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmamoğlu, ODTÜ mezuniyetinde açılan pankartı paylaştı: Favorim bu!
Takip Et

İmamoğlu, ODTÜ mezuniyetinde açılan pankartı paylaştı: Favorim bu!

Ekrem İmamoğlu, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan “Diploma vardan yok, yoktan var edilemez” pankartını favorisi olarak paylaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu, ODTÜ mezuniyetinde açılan pankartı paylaştı: Favorim bu!
Takip Et

ODTÜ 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni, Devrim Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin diplomasını alacağı tören, öğrencilerin pankartlar taşıdığı kortej yürüyüşü ile başladı.

Öğrenciler, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diploması ve 19 Mart sürecindeki eylemlere gönderme yapan döviz ve pankartları ile Atatürk fotoğraflarını sıklıkla taşıdı.

"Diploma vardan yok, yoktan var edilemez"

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde açılan pankartlara CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından İmamoğlu adına yapılan paylaşımda "Ülkemizin yüz akı üniversitelerinden ODTÜ’de, mezuniyet töreni sırasında açılan pankartları görme imkanım oldu. Benim favorim bu: 'Diploma vardan yok, yoktan var edilemez'." denildi.

Borsada para bu hisselerde dolaştı! İşte en çok alım-satım olan 10 hisse...Borsada para bu hisselerde dolaştı! İşte en çok alım-satım olan 10 hisse...Ekonomi

 

Özdağ: PKK silah bırakmıyor, transfer ediyorÖzdağ: PKK silah bırakmıyor, transfer ediyorGündem

 

Gündem
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kemal Bozay, Oliver Robbins ile görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kemal Bozay, Oliver Robbins ile görüştü
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler: İşte otel müdürünün kaçma anı...
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler: İşte otel müdürünün kaçma anı...
Özdağ: PKK silah bırakmıyor, transfer ediyor
Özdağ: PKK silah bırakmıyor, transfer ediyor
İstanbul Valiliği'nden 'yüksek sesle Kürtçe müzik' ve 'darp' iddiasına açıklama
İstanbul Valiliği'nden 'yüksek sesle Kürtçe müzik' ve 'darp' iddiasına açıklama
CHP'de 3 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP'de 3 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
“Türkiye dijital pazarlarda adil rekabet için adım atmalı”
“Türkiye dijital pazarlarda adil rekabet için adım atmalı”