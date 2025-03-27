Gazeteci Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili paylaşımı nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ataklı için yurtdışı çıkış yasağı kondu.

"MHP lideri Devlet Bahçeli entübe edildi" demişti

Gazeteci Can Ataklı hakkında "MHP'li kaynaklardan edindiğim bilgiler şöyle; 5 Şubat'tan bu yana hiç ortaya çıkmayan Bahçeli kalp ameliyatından sonra taburcu edildi ama bu kez yürümek için yatağından kalkarken yere düştü ve kalça kemiği kırıldı. Bahçeli yoğun bakıma alındı ama ameliyatın etkileri ve diğer sağlık sorunları nedeniyle bitkisel hayata girdi ve entübe edildi." şeklindeki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma nedeniyle Ataklı, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Savcılıkta ifade veren Ataklı, hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de Ataklı'nın haftada bir gün en yakın karakola imza şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi ve yurtdışı çıkış yasağı konuldu.