  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gazeteci Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Takip Et

Gazeteci Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili paylaşımı nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ataklı için yurtdışı çıkış yasağı kondu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazeteci Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili paylaşımı nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ataklı için yurtdışı çıkış yasağı kondu.

 "MHP lideri Devlet Bahçeli entübe edildi" demişti

Gazeteci Can Ataklı hakkında "MHP'li kaynaklardan edindiğim bilgiler şöyle; 5 Şubat'tan bu yana hiç ortaya çıkmayan Bahçeli kalp ameliyatından sonra taburcu edildi ama bu kez yürümek için yatağından kalkarken yere düştü ve kalça kemiği kırıldı. Bahçeli yoğun bakıma alındı ama ameliyatın etkileri ve diğer sağlık sorunları nedeniyle bitkisel hayata girdi ve entübe edildi." şeklindeki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma nedeniyle Ataklı, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Savcılıkta ifade veren Ataklı, hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de Ataklı'nın haftada bir gün en yakın karakola imza şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi ve yurtdışı çıkış yasağı konuldu.

ABD Sağlık Bakanlığı 10.000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyorABD Sağlık Bakanlığı 10.000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyorKüresel Ekonomi

 

Yumurta ihracatında fon kesintisi piyasa normale dönünceye kadar devam edecekYumurta ihracatında fon kesintisi piyasa normale dönünceye kadar devam edecekEkonomi

 

Gündem
Taksim Metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
Taksim Metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını! Ekiplerin çalışması devam ediyor
Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını! Ekiplerin çalışması devam ediyor
TMSF lüks araçları satışa çıkarmıştı! Dilan-Engin Polat cephesinden ilk açıklama
TMSF lüks araçları satışa çıkarmıştı! Dilan-Engin Polat cephesinden ilk açıklama
Yalvaç Belediye Başkanı hakkında adli işlem başlatıldı
Yalvaç Belediye Başkanı hakkında adli işlem başlatıldı
CHP, yasak kararı için RTÜK'e gidiyor! Saat belli oldu
CHP, yasak kararı için RTÜK'e gidiyor! Saat belli oldu
Ramazan Bayramı'nda Ankara'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
Ramazan Bayramı'nda Ankara'da toplu ulaşım ücretsiz olacak