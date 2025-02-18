Gaziantep Havalimanı'nda 'tanımlanamayan cisim' alarmı

Gaziantep Havalimanı’nda saat 22.00 sıralarında, yaklaşık 10 bin feet irtifada uçan pilotlar, ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim gördü. Durumu hemen hava trafik kontrol kulesine bildiren pilotların raporları üzerine havalimanında uçuşlar durduruldu.

Olay nedeniyle SunExpress’in İzmir-Gaziantep seferini yapan TC-SMN tescilli B737 tipi uçağı, Çukurova Havalimanı’na divert etti. Radarlarda tespit edilemeyen cismin bir drone olabileceği tahmin edilirken, kesin kimliği belirlenene kadar hava sahasının kapalı kalacağı bildirildi.