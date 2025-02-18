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Kanada'da yolcu uçağı iniş yaparken ters döndü: Yaralılar var

Kanada Toronto Pearson Havalimanı'na iniş yapan Delta Air Lines uçağının ters dönmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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Kanada'da yolcu uçağı iniş yaparken ters döndü: Yaralılar var
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ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines’a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Havalimanı yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade etti.

Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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