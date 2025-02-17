  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'de yine uçak kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

ABD'de yine uçak kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde küçük bir uçağın Covington Municipal Havaalanı yakınlarına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de yine uçak kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Atlanta'nın doğusundaki küçük bir havaalanından havalanan tek motorlu uçak, kalkıştan kısa süre sonra Covington Municipal Havaalanı yakınlarına düştü.

Tek motorlu küçük uçağın düşmesi sonucunda, uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazada ölenlerin kimliğini teyit etmeye çalışan yetkililer, uçağın havalanmasından sonra hiç iletişim kurmadığını da belirtti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) kazanın nedenini soruşturuyor.

Trump yönetimi önce kovdu, 1 gün sonra yeniden işe almak istediTrump yönetimi önce kovdu, 1 gün sonra yeniden işe almak istediDünya

 

Kremlin: Artık savaş değil, barış konuşacağızKremlin: Artık savaş değil, barış konuşacağızDünya

 

Dünya
Shakira hastaneye kaldırıldı
Shakira hastaneye kaldırıldı
Zelenskiy öneriyi reddetti, Beyaz Saray'dan tepki geldi
Zelenskiy öneriyi reddetti, Beyaz Saray'dan tepki geldi
ABD, Avrupa'yı terkederken...
ABD, Avrupa'yı terkederken...
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
ABD'de sel felaketi! 8 kişi hayatını kaybetti
ABD'de sel felaketi! 8 kişi hayatını kaybetti
Netanyahu: Trump yönetimiyle tarihi bir fırsat yakaladık
Netanyahu: Trump yönetimiyle tarihi bir fırsat yakaladık