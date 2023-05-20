Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar iptal edildi

HÜSEYİN ASLIYÜCE

Gaziantep'te saat 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Bu durum üzerine uçağın pilotu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne irtibata geçti. Tanımlanamayan cismin aynı zamanda hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edildiği bildirildi. Güvenlik amaçlı Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Gaziantep'e inişi yapması gereken bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana Havalimanlarına yönlendirildi. Yaşanan olaylardan bu yana Gaziantep Havalimanından 13 kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi.

Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, NOTAM yayımlanmadığı öğrenilirken, ilerleyen saatlerde konuya ilişkin resmi açıklama yapılacağı belirtildi.

Öte yandan uçuşların iptal olması nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce yolcunun uçuşların normale geçmesini bekliyor.

NOTAM NEDİR

NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayını.