Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda can pazarı! Ölüler var

Korkunç kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip-Birecik istikameti Birecik Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Akgül idaresindeki 02 ABV 893 plakalı tır, seyir halindeyken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir tırla çarpıştıktan sonra savrularak köprüden aşağı uçtu. Feci kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonrası tır içerisinde sıkışan sürücü Mustafa Akgül ile yanındaki yakını Aykut Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.