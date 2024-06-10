Gaziantep ve Adana'da korkutan orman yangını: Ekipler sevk edildi

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Keklik Mahallesi’ndeki ormanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Nizip Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli çok sayıda ekip sevk edildi.

Büyüyen yangının çevrede bulunan ve yeni yapılan toplu konutlara doğru ilerlediği öğrenilirken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Adana'da yangın

Konakkuran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 4 su tankı ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bölgedeki sarp arazi yapısı ve rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.