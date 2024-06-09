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Aksaray'da kereste deposunda yangın çıktı: Alevler hurda deposuna sıçradı

Aksaray'da kereste deposunda yangın çıktı. Alevler yandaki hurda deposuna da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi
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Aksaray'da kereste deposunda yangın çıktı: Alevler hurda deposuna sıçradı
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Aksaray'da korkutan yangın. Eski Sanayi Sitesi'nde Ali Aydın'a ait kereste deposunda saat 10.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla büyüyen alevler, yandaki hurda deposuna da sıçradı.

Aksaray'da kereste deposunda yangın

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş makineleriyle keresteler tahliye edilmeye çalışılıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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