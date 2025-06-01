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Gaziosmanpaşa'da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü

Gaziosmanpaşa'da, bir inşaatta işçilerin kaldığı 3 konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Merkezi
AA
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Gaziosmanpaşa'da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü

Yıldıztabya Mahallesi Bayır Sokak'ta bulunan işçilere ait konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri konteynerlerin bulunduğu inşaat alanının çevresinde güvenlik önlemi aldı. Boş olduğu tespit edilen konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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