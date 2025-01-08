  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gelecek, DEVA ve Saadet 'çatı partide' anlaşmaya vardı! İşte yeni partinin ismi...
Takip Et

Gelecek, DEVA ve Saadet 'çatı partide' anlaşmaya vardı! İşte yeni partinin ismi...

Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi, Meclis’te güçlü bir grup kurmak için ortak bir çatı partide birleşme kararı alarak, cuma günü İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapmayı planlıyor. Kulislere göre çatı partinin ismi için "Yeni Yol Partisi" öne çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gelecek, DEVA ve Saadet 'çatı partide' anlaşmaya vardı! İşte yeni partinin ismi...
Takip Et

Meclis’te güçlü bir grup kurmayı hedefleyen Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’nin ortak grup kurmak için yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. Üç parti çatı partide birleşme konusunda anlaştı. Partinin kuruluşu için cuma günü İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılması bekleniyor.

Yarın son toplantı yapılacak

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre Meclis’te güçlü bir grup olması için adım atan 3 partinin genel başkanları Ali Babacan, Mahmut Arıkan ve Ahmet Davutoğlu yarın bir araya gelerek, partinin ismi, logosu ve kurucularını netleştirecek. Partinin programı ve tüzüğü ise hazır.

2 isim ön planda

Partinin ismi için  farklı seçenekler masada. Yeni Yol ve Türkiye İçin Birlik isimleri öne çıkan isimler arasında.

BBC Türkçe'nin aldığı kulis bilgilerine göre, ağırlık kazanan isim "Yeni Yol Partisi"

Üç genel başkan dışında bir isim genel başkan olacak

Üç parti, kurumsal kimliklerini korumaya devam edecek ve mevcut genel başkanlar partilerinin başında kalacak. Yeni partinin genel başkanı üç genel başkandan biri olmayacak, dışarıdan bir isme genel başkanlık görevi verilecek. Milletvekilleri de kurulacak yeni grupta görev yapacak.

Grupta 30 milletvekili olacak

Çatı parti konusunda uzlaşma sağlanırken partilerden art arda istifalar geldi. Gelecek Parti’den Nedim Yamalı’nın istifasıyla DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen ve Ertuğrul Kaya Saadet Partisi’ne geçerek grubun yeniden oluşması sağlanmıştı. DEVA Partisi’nden de Mustafa Yeneroğlu, Burak Dalgın ve Aliye Kavaf istifa etti.

Yeni grubun Meclis’te 30 milletvekili olması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyoruzSağlık Bakanı Memişoğlu: Acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyoruzGündem

 

Akaryakıt devinin satışı iptal edilmişti! Açıklama geldi: İşte anlaşmazlık nedeni...Akaryakıt devinin satışı iptal edilmişti! Açıklama geldi: İşte anlaşmazlık nedeni...Şirket Haberleri

 

Gündem
İmamoğlu: Niyeti kötü olup da kim "pışıktan" alındıysa umurumda değil
İmamoğlu: Niyeti kötü olup da kim "pışıktan" alındıysa umurumda değil
ATA Parti'den İYİ Parti'nin 'ortak mücadele' çağrısına olumlu yanıt
ATA Parti'den İYİ Parti'nin 'ortak mücadele' çağrısına olumlu yanıt
KKTC Başbakanı Üstel ve Bakan Fidan görüştü
KKTC Başbakanı Üstel ve Bakan Fidan görüştü
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyoruz
Memişoğlu: Acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyoruz
MHP'li Yönter'den Özgür Özel'e yanıt: CHP gölge etmesin
MHP'li Yönter'den Özgür Özel'e yanıt: CHP gölge etmesin
Saadet Partisi Grup Başkanvekili Kaya: Aile Hekimlerini değersizleştirmekten vazgeçin
Saadet Partisi Grup Başkanvekili Kaya: Aile Hekimlerini değersizleştirmekten vazgeçin