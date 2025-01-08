Gelecek, DEVA ve Saadet 'çatı partide' anlaşmaya vardı! İşte yeni partinin ismi...

Meclis’te güçlü bir grup kurmayı hedefleyen Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’nin ortak grup kurmak için yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. Üç parti çatı partide birleşme konusunda anlaştı. Partinin kuruluşu için cuma günü İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılması bekleniyor.

Yarın son toplantı yapılacak

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre Meclis’te güçlü bir grup olması için adım atan 3 partinin genel başkanları Ali Babacan, Mahmut Arıkan ve Ahmet Davutoğlu yarın bir araya gelerek, partinin ismi, logosu ve kurucularını netleştirecek. Partinin programı ve tüzüğü ise hazır.

2 isim ön planda

Partinin ismi için farklı seçenekler masada. Yeni Yol ve Türkiye İçin Birlik isimleri öne çıkan isimler arasında.

BBC Türkçe'nin aldığı kulis bilgilerine göre, ağırlık kazanan isim "Yeni Yol Partisi"

Üç genel başkan dışında bir isim genel başkan olacak

Üç parti, kurumsal kimliklerini korumaya devam edecek ve mevcut genel başkanlar partilerinin başında kalacak. Yeni partinin genel başkanı üç genel başkandan biri olmayacak, dışarıdan bir isme genel başkanlık görevi verilecek. Milletvekilleri de kurulacak yeni grupta görev yapacak.

Grupta 30 milletvekili olacak

Çatı parti konusunda uzlaşma sağlanırken partilerden art arda istifalar geldi. Gelecek Parti’den Nedim Yamalı’nın istifasıyla DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen ve Ertuğrul Kaya Saadet Partisi’ne geçerek grubun yeniden oluşması sağlanmıştı. DEVA Partisi’nden de Mustafa Yeneroğlu, Burak Dalgın ve Aliye Kavaf istifa etti.

Yeni grubun Meclis’te 30 milletvekili olması bekleniyor.