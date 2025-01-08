Akaryakıt devinin satışı iptal edilmişti! Açıklama geldi: İşte anlaşmazlık nedeni...

TP Petrol Dağıtım protokol şartlarındaki anlaşmazlakı nedeniyle sonuca ulaşılamadığını duyurdu.

TP Petrol Dağıtım şirketinden yapılan yazılı açıklamada "Şirketimiz TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin, Zeren Group Holding A.Ş.'ye ait Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş.'ye (ALPET) devrine ilişkin olarak Temmuz 2024 tarihinden bu yana yürütülmekte olan görüşmeler, protokol şartlarındaki anlaşmazlık nedeniyle sonuca ulaşamamıştır." denildi.

Açıklamada, 2016 yılından bu yana, ülkemizin önde gelen gruplarından Zülfikarlar Holding bünyesinde yer alan Türkiye Petrolleri'nin bugün itibarıyla 307 bin metreküp depolama kapasitesi, 9 dolum tesisi, 800'den fazla istasyonu ile kendi alanında güçlü ve öne çıkan markalardan biri olarak ülke ekonomisi için değer oluşturduğu belirtildi.

Zeren Group süreci sonlandırmıştı

Zeren Group tarafından bir gün önce yapılan açıklamada, "Zeren Group Yatırım Holding, TP Petrol Dağıtım paylarının satın alınma sürecinin sonlandırılmasına karar vermiştir... Bu karar, TP Petrol Dağıtım'ın ara dönem mali tabloları ve finansal durumu da dikkate alınarak Zülfikarlar Holding ile gerçekleştirilen müzakerelerin ardından alınmıştır" denilmişti.