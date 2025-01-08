  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Akaryakıt devinin satışı iptal edilmişti! Açıklama geldi: İşte anlaşmazlık nedeni...
Takip Et

Akaryakıt devinin satışı iptal edilmişti! Açıklama geldi: İşte anlaşmazlık nedeni...

Türkiye Petrolleri, Zeren Group Holding'e ait Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş. (ALPET) devrine ilişkin görüşmelerin protokol şartlarındaki anlaşmazlık nedeniyle sonuca ulaşamadığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akaryakıt devinin satışı iptal edilmişti! Açıklama geldi: İşte anlaşmazlık nedeni...
Takip Et

TP Petrol Dağıtım protokol şartlarındaki anlaşmazlakı nedeniyle sonuca ulaşılamadığını duyurdu.

TP Petrol Dağıtım şirketinden yapılan yazılı açıklamada "Şirketimiz TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin, Zeren Group Holding A.Ş.'ye ait Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş.'ye (ALPET) devrine ilişkin olarak Temmuz 2024 tarihinden bu yana yürütülmekte olan görüşmeler, protokol şartlarındaki anlaşmazlık nedeniyle sonuca ulaşamamıştır." denildi. 

Açıklamada, 2016 yılından bu yana, ülkemizin önde gelen gruplarından Zülfikarlar Holding bünyesinde yer alan Türkiye Petrolleri'nin bugün itibarıyla 307 bin metreküp depolama kapasitesi, 9 dolum tesisi, 800'den fazla istasyonu ile kendi alanında güçlü ve öne çıkan markalardan biri olarak ülke ekonomisi için değer oluşturduğu belirtildi.

Zeren Group süreci sonlandırmıştı

Zeren Group tarafından bir gün önce yapılan açıklamada, "Zeren Group Yatırım Holding, TP Petrol Dağıtım paylarının satın alınma sürecinin sonlandırılmasına karar vermiştir... Bu karar, TP Petrol Dağıtım'ın ara dönem mali tabloları ve finansal durumu da dikkate alınarak Zülfikarlar Holding ile gerçekleştirilen müzakerelerin ardından alınmıştır" denilmişti.

Akaryakıt devinin satışı iptal edilmişti! Açıklama geldi: İşte anlaşmazlık nedeni...Akaryakıt devinin satışı iptal edilmişti! Açıklama geldi: İşte anlaşmazlık nedeni...Şirket Haberleri

 

TP Petrol'ün Zeren Group'a satışına onay!TP Petrol'ün Zeren Group'a satışına onay!Ekonomi

 

Şirket Haberleri
THY'nin yolcu sayısında 2024 raporu: 85 milyonu aştı
THY'nin yolcu sayısında 2024 raporu: 85 milyonu aştı
Doğan Holding'de görev değişimi! Hanzade Doğan'dan ilk açıklama
Doğan Holding'de görev değişimi! Hanzade Doğan'dan ilk açıklama
KFC ve Pizza Hut şubeleri kapanacak mı? İş Gıda'dan açıklama geldi
KFC ve Pizza Hut şubeleri kapanacak mı? İş Gıda'dan açıklama geldi
İtalyan Ferrero, 10 yıldır Türk fındığının ihracat şampiyonu
İtalyan Ferrero, 10 yıldır Türk fındığının ihracat şampiyonu
TAV Havalimanları’ndan Almatı'ya yatırım planı
TAV Havalimanları’ndan Almatı'ya yatırım planı
Whatnot, 265 milyon dolar yatırımla 5 milyar dolar değerlemeye ulaştı
Whatnot, 265 milyon dolar yatırımla 5 milyar dolar değerlemeye ulaştı