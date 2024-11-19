TP Petrol'ün Zeren Group'a satışına onay!

TP Petrol Dağıtım'ın kontrolünün Altınbaş Petrol aracılığıyla Zeren Group Yatırım tarafından devralınmasına Rekabet Kurulu izin verdi.

Rekabet Kurumu duyurdu

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, incelenen pazarların kendine has yapısı ve birbirleriyle olan ilişkisi de dikkate alınarak izin verildiği belirtildi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu devir işlemine ilişkin detaylar aktarıldı.

Bu kapsamda, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin tek kontrolünün Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ aracılığıyla Zeren Group Yatırım AŞ tarafından devralınması işleminin uygun bulunduğu bildirildi.

"Sektörün tüm aşamalarında işlemin etkileri ele alındı"

Açıklamada, Kurul tarafından otomotiv ve endüstriyel madeni yağların satışının yanı sıra akaryakıt temini, dağıtımı, depolaması ve perakende satışı gibi ilgili sektörün tüm aşamalarında işlemin etkilerinin ayrıntılı ele alındığı kaydedildi.

Pazarların kendine has yapısı ve birbirleriyle ilişkisi dikkate alınarak yapılan inceleme sonucuna işaret edilen açıklamada, etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle devralma işlemine izin verildiği belirtildi.

4 kıtada, 8 farklı sektörde, 23 marka ile faaliyetlerini sürdüren Zeren Group Holding, bu onayla birlikte büyüme stratejisinin temel odağında yer alan enerji sektöründe önemli bir atılım daha gerçekleştirmiş oldu. 800’den fazla bayisiyle faaliyet gösteren TP'nin satın alımı ile Zeren Group Holding, yeni dönemde şirketi yeni yatırımlarla büyütmeye ve geliştirmeye devam edecektir.

"TP'nin gücüne güç katacağız"

Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, alınan karar üzerine Rekabet Kurulu’na ve tüm Rekabet Kurumu çalışanlarına teşekkürlerini iletirken; “Bu karar, yerli ve milli sermayenin stratejik öneme sahip olan enerji sektöründe büyüme iradesinin desteklenmesi bakımından büyük önem taşıyor. Zeren Group Holding olarak, tüm süreci kolaylaştıran ve her konuda iş birliği gösteren, Zülfikarlar Holding’e çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin en büyük değerlerinden Türkiye Petrolleri’nin gücüne güç katıp, geliştireceğimizden herkesin emin olmasını istiyoruz. Enerji sektöründe büyümeyi; ülkemiz açısından stratejik bir alanın korunması ve tüketicilerimize sunulan hizmet çeşitliliği ve kalitesinin arttırılması olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.