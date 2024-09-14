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Gelecek Partisi'nden Ali Babacan'a birleşme yanıtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gelecek Partisi ile birleşme görüşmeleri yaptıklarına dair açıklamalarının ardından, Gelecek Partisi'nden yanıt geldi. Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Babacan'a "Bade Harabül Basra" deyimiyle cevap verdi. Bu deyim, "iş işten geçtikten sonra" anlamına geliyor.

Haber Merkezi
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Gelecek Partisi'nden Ali Babacan'a birleşme yanıtı
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Merkez sağda bulunan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birleşmesi konusu tekrar gündeme geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında, Gelecek Partisi’yle birleşme görüşmeleri yaptıklarını söylemişti.

"Gelecekle görüşme trafiğimiz var"

Babacan şu değerlendirmede bulunmuştu: "Gelecek Partisi ile birleşme için görüşme trafiğimiz var. İki partinin birleşmesinin ötesinde, farklı partilerden milletvekillerini de dahil ederek yeni bir grup oluşur mu diye de bakıyoruz. Farklı yerlerdeki merkez sağ arayışındaki insanlarla da irtibattayız”.

Gelecek Partisi'nden yanıt geldi

Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Babacan'a cevaben şu deyime yer verdi: Bade Harabül Basra...

Ne anlama geliyor?

Gelecek Partili Şahin'in, kullandığı "Bade Harabül Basra" deyimi 'iş işten geçtikten sonra' anlamına geliyor...

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